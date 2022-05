Marangon: “Con la vittoria nel derby siamo più sollevati, ma ancora dobbiamo salvarci. Spero di trovare quei punti prima della partita contro la Fiorentina”

Alberto Marangon, ex team manager della Fiorentina, ora alla Sampdoria, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della corsa salvezza della sua squadra, che tra due giornate, incontrerà proprio la formazione di Vincenzo Italiano. Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente ai tempi dei Della Valle:

“La vittoria del derby di sabato ci ha tolto un peso enorme, sicuramente. Ci siamo anche tirati un po’ più su in classifica, anche se non siamo ancora salvi. Abbiamo la Lazio, poi la Fiorentina. Speriamo di trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica già nel prossimo turno. Se non li faremo, dovremo cercarli coi Viola. E’ un peccato che si giochi di lunedì, ma sarà una bella sfida”.