Marangon: “La tragedia di Astrori è indelebile: Firenze deve ringraziare Stefano Pioli. Ribery me lo immaginavo diverso”

L’ex team manager della Fiorentina Alberto Marangon, da poco alla Sampdoria, questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per lanciare un’arrivederci alla città di Firenze. Tra i tanti aneddoti raccontati, importanti sono i riferimenti a Davide Astori e all’ex tecnico viola Stefano Pioli. Queste le sue parole:” Quelli con la Fiorentina sono stati quattro anni molto intensi. Purtroppo non posso dire che siano stati tutti bellissimi, ricordo benissimo la scomparsa di Davide Astori: un ricordo che non può essere rimosso o dimenticato. Sono stato momenti pieni di emozioni e sensazioni, per quel gruppo fu qualcosa di veramente drammatico. Una persona a cui sono particolarmente legato dopo la mia esperienza in viola? Senza dubbio Stefano Pioli. Credo che sia una delle persone che la città di Firenze dovrebbe maggiormente ringraziare per quanto ha fatto sulla panchina della Fiorentina. E’ riuscito a gestire in modo incredibile la tragedia di Astori. Uno personaggio che è diverso da come sembra? Quando arrivano giocatori del calibro di Ribery ti immagini di trovarti davanti situazioni difficili da gestire. Ma Frank è l’opposto, è un ragazzo semplice e sempre disponibile. E’ stata una piacevole scoperta per tutti noi: ora riesco a spiegarmi com’è che certi calciatori sono sempre al top. non solo per la tecnica che hanno ma anche perché hanno qualcosa in più a livello umano. Come leadership ed esperienza può dare ancora tantissimo, è uno che si diverte a giocare a calcio. Uno spettacolo. Un’altro giocatore a cui sono molto legato è Pezzella, uno che per la Fiorentina dà tutto. Ha giocato con problemi fisici senza mai ritrarre la gamba. Ha lo spirito combattivo del guerriero che, se fossi un allenatore o un tifoso, vorrei avere sempre”

0 0 vote Article Rating