Marani: “Astori ha fatto il miracolo calcistico di unire tutti. Nico Gonzalez? Ormai nessuno è incedibile”

Il giornalista e direttore del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del I Memorial Davide Astori: “Il primo ricordo che ho di Davide è di quando andò alla Roma, tutti lo aspettavano perché era un acquisto importante. Ovviamente ricordo benissimo anche quando arrivò la notizia della sua scomparsa, ero in redazione a Sky e fu un momento veramente brutto e difficile. Astori ha fatto un miracolo nel calcio, ovvero quello di mettere d’accordo tutti indistintamente e di questo dobbiamo essergliene grati. Ricordo i volti di tutti i presenti al suo funerale, in particolare quello di Stefano Pioli che non potrò mai dimenticare”.

E poi ha aggiunto: “Credo che ogni forma di ricordo nei confronti di Astori sia giusta e questo torneo, rivolto ai giovani, lo è più che mai. Davide rappresentava tutti, anche la Nazionale; ricordo quando Bonucci venne a visitare il Museo del Calcio e, fermandosi davanti alla sua maglia, disse che se ci fosse ancora stato avrebbe vinto insieme a lui e a tutti gli altri l’Europeo del 2020″.

E poi ha aggiunto: “Nico Gonzalez? Bisognerebbe conoscere esattamente i dettagli, personalmente il giocatore mi piace molto e sarei in difficoltà a prendere una decisione. Io credo che nessuno sia incedibile ormai, l’importante è che un giocatore forte venga pagato adeguatamente. Roma? Non sta attraversando un periodo brillante. La Fiorentina ha avuto un problema del gol, ma ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Sulla carta è una partita equilibrata”.