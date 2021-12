Marani: “Bologna e Fiorentina hanno fatto la storia del calcio italiano. Chi vince sarà la rivelazione”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato ai margini di un evento svoltosi a Coverciano sulla storia della Nazionale Italiana. Queste le sue parole sulla prossima sfida tra Bologna e Fiorentina riportate da tuttomercatoweb.com: “C’è profumo d’Europa, è il ritorno di due grandi squadre del calcio italiano a una sfida che stavolta conta, perché in palio ci sono i posti subito dietro alle big della classifica. Bologna e Firenze hanno fatto la storia del calcio italiano, una partita bella tra l’altro tra due allenatori a cui piace far giocare bene le proprie squadre. Al di là della posta in palio, può uscire fuori una partita veramente bella dal punto di vista del gioco”.

E ancora: “La Fiorentina ha qualcosa in più, ma il Bologna è un eccellente squadra, costruita in modo valido. Dalla sua la Viola ha uno dei centravanti tra migliori d’Europa in questo momento. L’assenza di Arnautovic è importante, Barrow non è una prima punta e questo credo che possa essere un problema, anche dal punto di vista della personalità e del carisma che lo stesso Aranutovic porta in squadra. Chi vince questa gara potrebbe mettersi in tasca il titolo di rivelazione assoluta dell’anno”.