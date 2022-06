Marani: “Calendario positivo per la Fiorentina, è importante partire col piede giusto. Contento per la conferma di Italiano, adesso vediamo cosa ci dirà il mercato”

Il giornalista di Sky Sport e direttore del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani ha parlato così a Radio Bruno: “Il calendario è molto importante nell’economia di una stagione. Partire bene aiuta ad alimentare l’entusiasmo per poi raggiungere certi obiettivi. Mi sembra un buon calendario, omogeneo. Alla Fiorentina non è andata male, anche se poi parlerà il campo. La Fiorentina poi non dimentichiamoci che dovrà giocare il play off di Conference League. La squadra dovrà partire bene, concentrata già da Moena, e dovrà passare il preliminare europeo per poi dire la sua in Conference. La prima di campionato sarà la Cremonese, che tra le neopromosse mi sembra quella un po’ più indietro, almeno sul mercato. Poi ci sarà l’Empoli, altra squadra senza Andeazzoli. Adesso vediamo il mercato cosa ci dirà, ma il calendario mi pare piuttosto positivo”.

E ancora: “E’ stata una grande stagione quella della Fiorentina. Il ritorno in Europa e la squadra che gioca un bel calco. Sono contentissimo che italiano sia rimasto alla guida della Fiorentina. Lui è uno che ha fatto la gavetta, quest’anno è riuscito a conquistare 20 punti in più rispetto alla Fiorentina della stagione precedente. I numeri parlano per lui”.