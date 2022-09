Marani: “Che bello osservare come Italiano vive le partite a bordocampo. Le due competizioni non saranno facili. Jovic? Contro c’era Perin”

Matteo Marani, giornalista sportivo nonché presidente del Museo del Calcio di Coverciano, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina a tutto tondo, anche a seguito del pareggio con la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole:

“Nel complesso Italiano sta facendo un gran lavoro perché tra la squadra che ha preso e la Fiorentina di ora c’è una bella differenza. Mi esalta quel suo modo di vivere la partita a bordocampo . Contro la Juve si è vista la classica partita che se la rigiochi altre nove volte finisce sempre con la vittoria dei Viola.

Poi sulle tante sfide in programma: “La sfida vera della Fiorentina è il calendario perché giocherà più di tutte: per un totale di 21 partite fino al mondiale. La squadra non è abituata a competere su due competizioni, dovrà trovare le giuste misure”.

Infine una battuta su Jovic: “E’ un giocatore che deve segnare e al momento è un po’ in ritardo. Sabato scorso poi ha incrociato un Perin in stato di grazia”.