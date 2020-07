Marani: “Fare la rivoluzione adesso è difficile. Se non tieni Iachini quale è la scelta? Il progetto Champions è lungo…”

Il giornalista di Sky, Matteo Marani è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’allenatore della Fiorentina: “Se uno non tiene Iachini, scelta legittima, quale è la scelta? Juric? Ha fatto un gran campionato, di valorizzazione sui giocatori come Amrabat, Lazovic, Faraoni, Verre. La Fiorentina ha preso un campione. E quindi poteva essere un profilo giusto”.

E poi: “Di Francesco, Giampaolo e Maran vengono da un esonero. Ripartire con un esonerato io credo che sia difficile. Maran a Cagliari ha fatto meglio di Zenga. A me Di Francesco non dispiace. Sono nomi però che non sono come quello di Spalletti. In teoria il nuovo allenatore lo tesseri il 1 Settembre, quindi c’è una anomalia”.

E ancora: “Io capisco che Iachini non entusiasmi, con una salvezza guadagnata, fare la rivoluzione adesso è difficile. Il progetto Champions è lungo. Non vedo una alternativa differente”.