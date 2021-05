A Sky Sport è intervenuto il giornalista Matteo Marani, parlando anche di Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole: “Sarà la gara di Gattuso contro il suo futuro. Potrebbe non entrare in Champions per un punto oppure arrivando a pari punteggio, ma questo dettaglio sarà determinante per la prossima stagione e chi rimarrà fuori sentirà un grande senso di ingiustizia”.