Marani: “I presidenti che volevano aggirare le restrizioni per giocare a porte aperte sono degli incoscienti”

In un articolo del giornalista di Sky Matteo Marani si legge anche di una frecciatina al presidente dell’Udinese che pochi giorni fa spingeva per un rinvio della partita al lunedì per aggirare le restrizioni della regione Friuli e poter giocare la partita con la Fiorentina a porte aperte. Questo quanto si legge nel pensiero del giornalista sportivo:

“Stiamo affrontando un’emergenza che non abbiamo mai vissuto e il Paese in questo momento ha bisogno di uno Stato forte. Fa un po’ ridere ripensare a quanto veniva detto, che ‘va a scapito dell’immagine della Serie A il fatto giocare a porte chiuse’. Sono passati tre giorni da quella frase. Tre giorni, non tre mesi. A questo punto, è esclusa la possibilità che si possa giocare a porte aperte e se qualche presidente lo ha pensato è stato irresponsabile, perché è una follia ora mettere 30-40 mila persone dentro un impianto. 4 giorni fa c’erano dei presidenti che stavano facendo calcoli sulla fine dell’ordinanza la domenica per fare la partita lunedì a porte aperte… Penso che voglia dire non avere coscienza e considerazione di quale sia il momento che sta attraversando in queste ore l’Europa. Credo che gli scenari siano solo due possibili: o si continua a giocare a porte chiuse perché viene detto che si può giocare a porte chiuse, oppure non si gioca”.