Marani: “Il centravanti è un tema centrale per la Fiorentina. Conference League? Appuntamento da non sprecare”

Il presidente del Museo del Calcio di Coverciano e giornalista Matteo Marani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Alla Fiorentina, il tema centrale è l’attaccante. Italiano ha comunque fatto bene, è stato bravo durante tutta la stagione. Penso che la società lo seguirà”.

Sulla Conference League: “Ho seguito tanto la Roma questa stagione, è stato esaltante. Ho visto decine di migliaia di romanisti piangere ed emozionarsi tanto. La Conference è un appuntamento che la Fiorentina non può sprecare, ogni coppa internazionale ha un suo rilievo. Vedere nuovamente Firenze in giro per l’Europa è un’ottima occasione”.