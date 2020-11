Marani: “Il lavoro di Prandelli non sarà facile, ma se farà bene potrebbe rimanere a lungo sulla panchina viola”

A Lady Radio ha parlato il vice direttore di Sky Sport Matteo Marani. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Il ritorno di Prandelli è una storia bella. A livello sentimentale è un bel ritorno. Non sarà un lavoro facile, perchè a Firenze c’è una squadra che punta a fare un campionato ambizioso. Complimenti a Iachini per il modo in cui si è congedato. La società è ancora in cantiere, un anno non basta per cominciare un ciclo. Se Prandelli farà bene, e glielo auguro vivamente, può rimanere a lungo sulla panchina della Fiorentina”.

