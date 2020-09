Marani: “Il problema della Fiorentina è la mancanza di un bomber. Se non arriva sarà difficile finire tra le prime sette”

Il vice-direttore di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato anche di Fiorentina durante il suo intervento presso l’emittente satellitare.

Queste le sue parole: “Il problema della squadra di Iachini è la mancanza di un bomber in attacco, un giocatore che garantisca un certo numero di gol. Se Chiesa dovesse essere ceduto entro la fine del mercato, la Fiorentina sarebbe costretta a sostituirlo con un attaccante in grado di segnare molte reti. Il punto debole della Viola è proprio quest’assenza là davanti e penso che sia difficile, senza questo tipo di innesto, arrivare tra le prime sette in campionato”.