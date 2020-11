Marani: “Il rendimento della difesa della Fiorentina non è da Serie A. Prandelli deve ripartire dai primi quindici minuti di ieri”

Il vice direttore di Sky Sport Matteo Marani ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “E’ una squadra sfiduciata, con dei limiti veramente grossi. A inizio stagione dissi che questo campionato sarebbe stato in linea con lo scorso, ma purtroppo ad oggi la situazione è ancora peggiore. A Prandelli voglio bene, ma ha un compito molto difficile”.

E sullo scarso rendimento dei singoli aggiunge: “C’è qualcosa che non gira dentro il gruppo, altrimenti non si spiega che siano tutti al di sotto delle loro capacità. E ci metto dentro anche Ribery e Callejon, con tutto il rispetto e l’ammirazione che ho per due campioni del genere. Lo stesso Caceres, fermo restando che quel rigore secondo me non c’era, ha commesso un errore inconcepibile per uno esperto come lui. La difesa in generale in questo momento ha un rendimento che non si può vedere in Serie A”.

Marani riparte però anche dal primo quarto d’ora: “La Fiorentina ieri era partita bene e poteva tranquillamente segnare, non fosse stato per un grande Donnarumma. Prandelli deve prendere quel poco di buono e cercare di tirar fuori una risposta dalla squadra, che continuo a pensare abbia delle potenzialità. Rischio retrocessione? Faccio fatica a rispondere. Di certo una difesa fragile e un attacco sterile non sono dei buoni presupposti. Penso che prima di tutto si debbano correggere gli errori difensivi, e poi pensare al resto”.