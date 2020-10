Marani: “La cifra presa adesso per Chiesa mi sembra bassa. La Fiorentina ha puntato tutto sull’esperienza”

Il ViceDirettore di Sky, Matteo Marani è stato ospite di Lady Radio parlando del mercato della Fiorentina: “La cessione di Chiesa era inevitabile, la Fiorentina aveva l’obiettivo di salvaguardare la cifra, ovvero arrivare ai sessanta milioni. L’unica cosa sulla quale ho perplessità è la cifra attuale, mi sembra un po’ bassa. Tre subito mi sembrano pochi. Bonaventura è un buon acquisto, non so se Callejon riuscirà a fare fase difensiva e offensiva. In generale la Fiorentina ha puntato sull’esperienza ribaltando la visione degli ultimi anni, ovvero andare sui giovani”.

E ancora: “Una volta uscito chiesa, mi aspettavo che i soldi di Chiesa servissero per prendere la punta”.