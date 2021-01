Marani: “La Fiorentina con la Juve ha fatto una partita eccezionale: i viola però finora solo una delusione”

Il giornalista di SkySport Matteo Marani è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina e per introdurre la delicata sfida casalinga di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole: “Il Bologna è una squadra molto strana, nel senso che secondo me è molto difficile inquadrarla. É una squadra che subisce tanto, e i dati sono abbastanza clamorosi, però è una squadra che poi è in grado di segnare molti gol. Ci sono un sacco di giocatori di talento nel Bologna, Barrow su tutti, tutti di prospettiva anche se occorre capire se c’è stata o meno una crescita. Negli ultimi anni a questa squadra sono mancate esperienza e cattiveria. Dall’altra parte c’è la Fiorentina che arriverà dopo la grande vittoria di Torino, servirà capire se i viola riusciranno a confermare quella prestazione. Leggendo le probabili formazioni ho visto che Prandelli, a parte Biraghi, ha confermato praticamente lo stesso undici titolare contro i bianconeri. Probabilmente a questo gruppo serve continuità. Spero che il grande risultato contro la Juve possa cambiare realmente questo gruppo, che prima di quella sfida sembrava spaventata. La Fiorentina a Torino ha fatto una partita eccezionale: per come è stata in campo, la concentrazione, l’intensità, tutto ciò che non ha avuto contro prima è arrivato nella sfida contro la Juve. Viste anche le grandi difficoltà della squadra di Pirlo, credo che la viola abbia avuto la giusta chance per dare una svolta alla stagione. Andando negli spazi con Ribery e Vlahovic, la Fiorentina ha fatto quello che voleva, anche se ho notato molti limiti nei bianconeri. Resta da sottolineare che la Fiorentina è l’unica squadra ad aver segnato 6 reti nelle sfida a San Siro con l’Inter e all’Allianz Stadium contro la Juventus. In campi ostici contro le due squadre più forti del campionato la Fiorentina ha segnato 6 gol e raccolto 3 punti. Vuole dire che questa squadra del potenziale ce l’ha, ma che magari ci sono giocatori (come ad esempio Ribery) che in situazioni come queste, in palcoscenici superiori, fanno queste prestazioni. La Fiorentina per me adesso è una delusione: non mi aspettavo una squadra da primi posti ma che comunque continuasse sulla scia della scorsa stagione, non che lottasse nei bassifondi. Come Iachini l’anno scorso. Mi auguro che l’arrivo di Prandelli possa segnare una ripresa della squadra. Colpo in attacco potrebbe dar fastidio a Vlahovic? Ne ho parlato con Prandelli a fine partita. Credo che lui abbia il merito di aver dato fiducia al serbo, che sul campo lo ha subito ripagato a suon di reti. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di reti, un centravanti che segna parecchi potrebbe far fare il salto di qualità a questo gruppo. Se si riuscisse a trovare un attaccante anche compatibile con Vlahovic sarebbe il massimo”.

0 0 vote Article Rating