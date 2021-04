Marani: “La Fiorentina dovrà scegliere su chi puntare prima di trovare l’allenatore. A Juric serve piena libertà, Fonseca invece…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky Sport Matteo Marani, commentando l’attuale situazione in casa Fiorentina e la scelta del prossimo allenatore viola. Queste le sue parole: “Credo che la Fiorentina punterà sui giovani e uno come De Zerbi potrebbe essere il profilo giusto per ripartire con un progetto tecnico importante. Se invece punteranno a fare una squadra esperta Gattuso potrebbe andare bene. Fonseca non lo vedo adatto per la Serie A. Juric mi piace tantissimo, ma per convincerlo devi lasciargli piena autonomia del progetto. Poi ti ripaga, ma a lui serve libertà di manovra”.