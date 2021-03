Marani: “La società finora ha pensato a tamponare, ma non è così che si costruisce il futuro. Il Porto ha lo stesso fatturato della Fiorentina ed è ai quarti di Champions”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina di questa stagione è una squadra che raramente ha dato soddisfazione, a favore di una generale difficoltà di testa che poi si riflette sulle gambe e sui risultati. I viola hanno tre giocatori che devono tirarla fuori da questa situazione, che sta diventando ben più complicata di quello che si poteva pensare. La cosa salvezza coinvolgerà tante squadre, anche quelle che ora si sentono al sicuro, soprattutto se Spezia e Benevento continueranno a tenere”.

E poi ha aggiunto: “La linea di prendere giocatori d’esperienza non ha pagato. C’è da rifondare tutto e farlo con metodo, a partire dall’allenatore che dovrà essere un profilo per il futuro. Amrabat? I giocatori del Verona di Juric bisogna sempre valutarli bene prima di prenderli; se ci pensate anche Kumbulla e Rahmani non stanno facendo bene altrove. Prandelli? Credo sia il primo a sapere cosa deve fare, cioè portare la Fiorentina alla salvezza e poi lasciare spazio a una ricostruzione. Finora la società ha sempre tamponato, ma in questo modo non si può crescere e creare un progetto per il futuro”.

E infine: “C’è una statistica molto interessante: il Porto, che ora è ai quarti di Champions, ha un fatturato di soli dieci milioni superiore a quello della Fiorentina. Questo per dire che anche con mezzi non straordinari si possono fare grandi cose, se ci sono le idee e le conoscenze giuste”.