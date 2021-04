Marani: “Nel calcio deve esserci rispetto delle regole. La Fiorentina, il Palermo, il Bologna… il ragionamento sui debiti andava fatto in altri anni”

Il direttore di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Bologna-Fiorentina a Lady Radio: “Il Bologna è salvo, ma non può finire la stagione in discesa. C’è un piccolo senso di insoddisfazione, è una squadra di prospettiva. Se aggiungono due/tre leader è una squadra che può avvicinare l’Europa.

E sulla Superlega: “Le regole devono essere uguali per tutti. Ora le grandi sono straindebitate tra stipendi, agenti ecc. Hanno fatto danni su danni, è un tema che non può non coinvolgere tutti. Mi sarebbe piaciuto che questo ragionamento fosse stato fatto in altri anni: quando la Fiorentina andava in C2, con il Palermo, tornando nei campetti di periferia. Ho visto anche nella mia città cosa significa. Perchè gli altri devono avere un salvacondotto, questa cosa mi indigna. La passione che abbiamo avuto da ragazzi perchè? Perchè ci si divertiva, c’era un modo diverso di fruirlo, mi ricordo un calcio colorato e bello. Quel calcio funzionava, non fallivano. Hanno iniziato a fallire dopo. Da un punto di vista culturale, deve esserci il rispetto delle regole e la parità di opportunità”