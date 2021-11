Marani: “Non credo sia giusto che la Fiorentina releghi Vlahovic in tribuna, ma servono nuove regole che tutelino i club. Negli ultimi anni sono usciti 160 milioni dal sistema calcio italiano”

Il giornalista Matteo Marani, nonché presidente della Fondazione museo del calcio, ha parlato così a Lady Radio a proposito del tema Vlahovic, quello dei procuratori e il trattamento che dovrebbe riservargli la Fiorentina: “Non so se sia giusto mandarlo in tribuna, ma è chiaro che servono delle nuove regole che tutelino i club. Il Milan la scorsa estate ha preso Maignan al posto di Donnarumma. Ho apprezzato molto l’idea di Maldini e Massara che non si sono fatti mettere sotto schiaffo dal giocatore e dal suo procuratore. Loro hanno scelto una linea e l’hanno seguita e credo abbiano fatto la scelta giusta. Non si possono fare i ricatti. I giocatori oggi sono proprietà dei loro agenti. Donnarumma quest’anno al PSG prenderà uno stipendio più basso rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse rimasto al Milan, ma Mino Raiola ha preso delle commissioni ingenti per garantire il trasferimento del portiere della Nazionale italiana. I procuratori fanno i propri interessi piuttosto che quelli del calciatori. Negli ultimi anni sono usciti 160 milioni dal sistema calcio italiano attraverso le commissioni che percepiscono i loro agenti. Serve intervenire al più presto su questo tema”.