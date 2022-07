Marani: “Onorato della visita della Fiorentina al Museo del Calcio. Colpito molto da Biraghi”

Visto che a casa dell’inabilità del centro sportivo Davide Astori la Fiorentina in questi primi giorni di ritiro si è trasferita al Centro Tecnico di Coverciano, nella giornata di oggi c’è stata l’occasione per la squadra di mister Italiano di poter far visita al museo del calcio. In occasione di questa visita il presidente del museo Matteo Marani ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato. Questo un estratto:

“Mi ha fatto molto piacere questa visita. Credo che anche per loro sia un bel momento visto che hanno potuto vedere la storia del nostro calcio con l’augurio che qualcuno di loro possa far parte di questo luogo sacro per questo sport. Ho visto i ragazzi molto incuriositi di entrare in questo luogo del mito, qualcuno di loro si è fermato davanti alle immagini dei loro idoli come Baggio e Del Piero e a guardare gli oggetti di questo museo. Ringrazio la Fiorentina per questo gesto e ringrazio anche Vincenzo Italiano che ha fatto perdere qualche minuto ai propri giocatori per portarli a contatto con la storia. Devo dire che mi ha molto colpito quando il capitano viola Biraghi si è avvicinato alla maglia di Davide Astori perchè ovviamente non poteva passare inosservato: è stato un momento profondo e di commozione“.