Marcelino l’idea per il salto di qualità, ma l’ingaggio non piace. Commisso è concentrato sì, ma su altri temi

Il campionato sta per finire e manca ancora il nome del prossimo allenatore della Fiorentina. Dopo l’uscita di scena di Juric, sono rimasti candidati quasi per esclusione, come Giampaolo e Di Francesco.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, tra i nomi che sono stati sottoposti a Commisso in questi mesi c’era anche quello di Marcelino, ex tecnico di Valencia, Villarreal e Siviglia. Era il più suggestivo di tutti, ma anche il più caro perché parte da una richiesta di almeno tre milioni di euro a stagione come ingaggio. Troppo caro? Leggendo il quotidiano sportivo parrebbe proprio di sì. E così la ricerca continua. Anche perché Commisso è concentrato sì, ma su altri temi come lo stadio, il centro sportivo, la battaglia in Lega e gli arbitri.