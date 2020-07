Marcelino prende quota: Progetto a lunga scadenza. Bielsa intriga e gli italiani in corsa sono due

La Fiorentina vuole risolvere la questione allenatore all’inizio della prossima settimana, puntando a far arrivare a Firenze il nuovo tecnico prima delle vacanze che saranno brevi e che saranno intorno a Ferragosto. Lo scrive stamani La Nazione.

I nomi in ballo in Italia sono quelli di Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo. Tra gli stranieri ha ripreso quota la candidatura di Marcelino, con il quale c’era stato un colloquio in inverno prima dell’ingaggio di Beppe Iachini. Con lo spagnolo potrebbe essere messo in piedi un progetto a lunga scadenza che veda la Fiorentina ritornare a giocare in Europa. Importante per avere il suo sì, capire che tipo di calciatori arriverà a Firenze nel corso di questo mercato. Stesso discorso si può fare per Marcelo Bielsa che comunque è anche legato al Leeds che ha portato in Premier League.