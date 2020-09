Marchegiani: “Torreira serve più al Torino, la Fiorentina ha già Pulgar. Ma serve un centravanti e Vlahovic potrebbe esserlo”

Sarà il commentatore del match di oggi alle 18 tra Fiorentina e Torino, Luca Marchegiani a Radio Bruno ha parlato così della squadra viola: “Sono contento di commentare la sfida di Firenze perché penso che vedrà una bella partita tra due squadre che hanno bisogno di fare un bel campionato, per motivi diversi. C’è voglia di rivalsa per le ultime stagioni al di sotto delle proprie capacità. Mi sembra che sia stata fatta una squadra che possa dare fiducia, con tanti giovani, anche se il mercato potrebbe non essere terminato però a me piace la Fiorentina. Ha talento e può togliersi grandi soddisfazioni. Torreira? Per le caratteristiche del giocatore credo che serva più al Torino perché la Fiorentina ha comunque già Pulgar ed un sistema diverso. La squadra viola può fare tanto, dipenderà anche dalla parte finale del mercato se ad esempio Chiesa e Milenkovic dovesse andare via. Altrimenti la crescita dei giovani sarà determinante perché c’è il giusto mix”.

