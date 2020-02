Marcheschi: “Ci sono alloggi occupati dalle famiglie dentro l’area Mercafir. Una questione che non si risolve in poche settimane”

“C’è una variante che la Regione Toscana deve fare perché nella zona della Mercafir, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina, c’è un edificio di edilizia residenziale pubblica. Bando alla mano, la vendita dell’area è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Regione relativamente all’eliminazione del vincolo di destinazione ad Erp. E in tale edificio in viale Guidoni 182, un estremo della stecca del mercato ortofrutticolo che dà sul viale, ci sono 4 alloggi di cui tre assegnati a delle famiglie. Se la vendita dell’area andasse a buon fine si dovrebbe prima provvedere a riassegnare agli attuali inquilini le nuove destinazioni. E alla luce della carenza degli alloggi popolari e delle lunghe liste d’attesa, potrebbe essere una questione che non si risolve in poche settimane. Incertezza che va a sommarsi all’attesa per la decisione del Consiglio di Stato sul masterplan dell’aeroporto e alla quantificazione delle bonifiche da effettuare nell’area”. A spiegarlo è il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi).