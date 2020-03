Marcheschi: “Il Franchi è la struttura più adatta per Firenze. La Fiorentina farebbe uno stadio bello e nuovo a minor costi…”

Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi è intervenuto sul tema stadio: “Sono sempre più convinto che la struttura dello stadio Franchi sia la più adatta, la scelta più logica. E’ la struttura più adatta per Firenze che avrebbe un impianto nuovo e in sicurezza. Per la Fiorentina che realizzerebbe un bello stadio nuovo a minori costi ed in minor tempo e con importanti volumi commerciali. Per i tifosi che, finalmente, potrebbero andare in uno stadio coperto e con i servizi adeguati ad uno stadio moderno. Per gli abitanti del Campo di Marte che avrebbero la riqualificazione dell’area con minori disagi per i posti auto nella zona. Con ragionevolezza e con voglia di fare bene, si può fare. Tutti quanti dovrebbero, forse, fare un piccolo passo di lato, per farne uno grande in avanti”.