Marchetti: “La Fiorentina lo ha sempre detto che non voleva fare particolari operazioni in questo gennaio. Gonzalez è il grande acquisto invernale dei viola”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, intervenuto su TMW Radio, sul mercato viola e quello che potrebbe succedere in questi giorni ha detto: “Da quello che gira e dai rumor che ci arrivano, direi che la Fiorentina non si muoverà”.

E poi: “La società viola lo ha sempre detto che non voleva fare particolari operazioni in questo mercato di gennaio. L’augurio per la Fiorentina e per il calcio italiano è che Nico Gonzalez possa essere il grande acquisto per gennaio”.