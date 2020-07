Marchetti: “Pezzella al posto di Koulibaly nel Napoli, sempre se gli azzurri…”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, intervenuto su Radio Marte, ha parlato di un’operazione di mercato che il Napoli potrebbe fare con la Fiorentina. “Se gli azzurri dovessero cedere Koulibaly, anche se non sono arrivate ancora offerte soddisfacenti, Giuntoli (il ds del Napoli ndr) potrebbe optare per Gabriel del Lille oppure Pezzella della Fiorentina”.

Il capitano non è ancora certo della sua riconferma in viola. Quel che è certo è invece che ha scontato la giornata di squalifica e quindi sarà regolarmente in campo nella prossima partita.