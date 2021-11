Marchetti: “Vlahovic, la Juventus non può fare niente per gennaio. La Fiorentina non accetta operazioni ‘alla Locatelli'”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic e di un possibile trasferimento nel mercato invernale dalla Fiorentina alla Juventus a TMW Radio.

Queste le sue parole: “Difficile che il serbo arrivi a gennaio: la Juventus adesso per questioni di bilancio può fare solo operazioni alla Locatelli, condizioni che ovviamente la Fiorentina non accetta. Ai bianconeri manca un numero nove. Nella squadra del futuro deve esserci Dybala, ma un ipotetico tridente con Vlahovic e Chiesa è difficile: l’argentino non può fare l’esterno”.