Marchionni: “Avevo già firmato con la Fiorentina, ma poi ci fu il fallimento. In Champions, il Bayern doveva uscire con noi e poi…”

L’ex calciatore della Fiorentina, Marco Marchionni è intervenuto sulle dirette Instagram di Tuttofantacalcio parlando del suo mancato arrivo a Firenze da giovane: “ Riuscire a diciannove anni a esordire in Serie A, a Roma, davanti alla mia famiglia è stata una cosa veramente bella. Ero molto concentrato. Dopo l’anno a Empoli, avevo già firmato alla Fiorentina. Una settimana dopo mi richiamarono e mi dissero che dovevo andare al Parma perché la squadra viola era fallita.”-

E sull’esperienza viola in Champions: “Ovunque siamo andati abbiamo fatto vedere che ce la potevamo giocare, in Champions siamo stati gli unici a passare primi, poi abbiamo vinto anche a Liverpool. Con noi doveva uscire il Bayern poi invece è arrivato in finale”