Marchionni: “Iachini ottimo allenatore, ha le competenze per far uscire la Fiorentina da questa situazione”

In mezzo a tanto scetticismo c’è chi, come l’ex giocatore della Fiorentina, Marco Marchionni, ancora crede che Iachini possa raddrizzare la barca e riportare la squadra sulla rotta giusta. “Quando passi da un 2-0 a un 2-2 è difficile – dice Marchionni a Tuttomercatoweb – Ma Iachini e la squadra hanno i mezzi per riprendersi. I viola sono guidati da un ottimo allenatore che ha le competenze per uscire da questa situazione”.

