Marchionni: “La Fiorentina deve essere solo contenta quando valorizza i giocatori per poi rivenderli. Milenkovic? E’ pronto per la Juventus”

Il doppio ex di Juventus–Fiorentina Marco Marchionni ha parlato a tuttojuve.com in vista della partita di questa sera: “Credo che i viola siano l’avversario migliore per la Juve, che ha dimostrato di rendere meglio quando gioca contro squadre importanti. La Fiorentina è una formazione preparata e ben allenata, che sta attraversando un momento bello e spensierato. Vlahovic? Nessuno discute le sue qualità, ma la Fiorentina lo ha sostituito con due attaccanti molto forti come Cabral e Piatek. La dirigenza viola è stata brava, non ha lasciato nulla al caso”.

E poi sull’ipotesi di un trasferimento di Milenkovic alla Juventus ha aggiunto: “Non è una questione di tradizione, Juve e Fiorentina sono due grandi società ed è normale che possano fare scambi. Penso che una società come quella viola debba esser solo che contenta se riesce a valorizzare al meglio un calciatore, per poi rivenderlo ad una grande cifra come accaduto per Vlahovic. Milenkovic è giovane ma già molto esperto, ormai da anni sta facendo bene. Secondo me è pronto per la Juve”.