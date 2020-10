Marchionni: “Si parla male degli attaccanti ma non è solo colpa loro. La Fiorentina ha perso Chiesa ma è comunque un calciatore…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Marco Marchionni a Lady Radio ha parlato così del mercato viola: “Si parla male degli attaccanti ma non è solo colpa loro… Dal centrocampo in su, per me, questa Fiorentina è un’ottima squadra. Callejon? A Napoli ha dimostrato di saper sia segnare che soprattutto fare assist. Dipenderà però anche dall’allenatore, che finora ha giocato 3-5-2. Chiesa ha scelto la Juventus, e ci sta, ma la Fiorentina alla fine, pur bravo che sia, ha perso solamente un calciatore che non voleva più stare a Firenze, sostituendolo con un grande giocatore come Callejon. Pradè saprà sistemare tutto”.

