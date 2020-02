Marchisio: “Castrovilli ha caratteristiche simili alle mie e come lui anche Barella. Per Mancini è un bene…”

Ex simbolo della Juventus e da poco imprenditore, dopo aver chiuso con il campo, Claudio Marchisio ha parlato a Sport Week di alcuni nuovi talento emergenti, tra cui Gaetano Castrovilli: “C’è una nuova ondata di centrocampisti che sta emergendo: penso a Barella, Castrovilli, Sensi e Pellegrini. Barella e Castrovilli hanno caratteristiche più simili alle mie. Ho visto l’interista nel derby: gioca a tutto campo, box to box, parte dalla difesa per recuperare il pallone e poi va a inserirsi. E’ un bene per Mancini: abbiamo bisogno di una Nazionale di nuovo protagonista”.