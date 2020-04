L’endorsement di Marchisio: “Mi rivedo in un giocatore della Fiorentina”

Nel corso di una diretta Instagram con la pagina Chiamarsi Bomber, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha toccato parecchi temi. Uno di questi riguarda anche il giocatore in cui si rivede nel calcio moderno: “Castrovilli e Barella, mi rivedo in questi due giocatori“. Marchisio affronta parla poi del periodo di isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus: “Ho visto che tanti atleti si stanno allenando a casa, coinvolgendo i loro figli, è molto importante. Dipende tutto dalla passione che uno ha. I tifosi, che sono una parte importante dello sport, in questo momento stanno riscoprendo la passione per lo sport insieme ai figli, giocando in casa. Anche io lo facevo da piccolo, ho distrutto quadri e vasi, fino a quando mio padre s’inventò di rivestire la palla con la spugna. Purtroppo bisogna aspettare, dobbiamo andare avanti”.