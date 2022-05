Marco Astori: “Emozionante vedere la foto di Davide sulle magliette dei giocatori. Pioli? Esempio concreto di etica nel calcio”

Marco Astori, fratello dell’ex capitano della Fiorentina Davide, ha parlato così da Palazzo Vecchio: “Mi fa piacere che il nome di Davide venga usato per un riconoscimento, a patto che questo abbia un valore per i ragazzi del futuro. Il calcio professionistico deve rappresentare un esempio per loro, che si approcciano ad entrare nel mondo di questo sport”.

E poi sulla qualificazione in Conference League della Fiorentina ha aggiunto: “I ragazzi della squadra non smetteranno mai di stupirci. Vedere la foto di Davide sulle magliette è stato emozionante, un grande orgoglio. Abbiamo sentito in primis Biraghi, ma anche tutti gli altri che hanno conosciuto più o meno direttamente Davide. Pioli? E’ una persona che porteremo per sempre nel cuore, un esempio concreto di cosa siano la lealtà e l’etica nel calcio”.