Marco Nervi: “Commisso? Fino ad ora ne abbiamo sentite di tutti i colori sul Franchi. Sì al restyling, ma ad una condizione”

Marco Nervi, il nipote di Pierluigi, l’ingegnere che progettato l’Artemio Franchi, ha parlato a Controradio degli ultimi sviluppi legato al dibattito sul futuro dell’impianto viola.

Queste le sue parole: “Abbiamo scritto una lettera per far capire che vogliamo avere un ruolo propositivo. E’ la tappa successiva rispetto all’appello degli archistar. Da Commisso ci attendiamo un chiarimento sugli obiettivi, soprattutto sul volume e sugli spazi commercial: fino ad ora ne abbiamo sentite di tutti i colori. Potremo prendere il considerazione il restyling, ma all’interno di una prospettiva più ampia che coinvolga anche altri impianti. Nardella dovrebbe ritirare la richiesta fatta al MiBACT perché mi pare una scusa per non fare niente. La mia idea è di fare un master-plan della zona di Campo di Marte, con la previsione di costruire il nuovo impianto al posto del Ridolfi. La stadio deve essere un’occasone per ridisegnare il quartiere e rilanciare Firenze, non un ostacolo. Si deve però ragionare sul da farsi senza aspettare la risposta da Roma. Un commento sulle parole di Giani? Non dimentichiamoci che con la pista d’atletica di nuovo al suo posto, il Franchi potrebbe tornare ad ospitare i grandi eventi e le manifestazioni internazionali”.