Marcolin: “Fiorentina, adesso con le fatiche europee si fa dura. A centrocampo i viola sono completi”

Il commentatore televisivo Dario Marcolin, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato così del momento viola: “La partita contro la Juve dopo i primi 20 minuti è stata a senso unico. Ora con le fatiche europee si fa dura, l’unica che ha trovato continuità è l’Atalanta che guarda caso non ha le coppe”.

Poi ha aggiunto: “Barak è alla terza partita di fila e mi sembra in crescita, offre qualcosa di diverso rispetto a Bonaventura, in quella posizione la Fiorentina è completa. Amrabat non lo cambierei mai, è quello che dà una sorta di equilibrio e tiene le fila e nonostante quello è arrivato anche vicino al gol”.