Marcos Alonso: “Il Chelsea è costretto a cedere, ma sono cose che non possiamo controllare. Futuro in Spagna? Mi piacerebbe ma non dipende da me”

Marcos Alonso, terzino sinistro spagnolo del Chelsea nonché ex Fiorentina, ha parlato così ad As sul suo futuro e non solo: “Il club è costretto a cedere, ma sono cose che non possiamo controllare. Noi cerchiamo solo di giocare e vincere, come abbiamo fatto nelle ultime sei partite. Penso e spero che tutto si risolverà al più presto. Futuro in Spagna? Mi piacerebbe ma non dipende da me. Al momento sono concentrato sulla stagione. Tra Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid chi sceglierei? Il Chelsea, ho un contratto fino al 2023″.