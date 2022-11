Marcos Alonso ritrova il gol in Europa dopo la gioia (di tanti anni fa) con la Fiorentina – VIDEO

Quella di ieri è stata una notte che Marcos Alonso difficilmente scorderà. L’ex terzino della Fiorentina, infatti, ha siglato il suo primo gol in assoluto per il Barcellona nella vittoria per 4-2 sul Viktoria Plzen. Non solo, per Alonso è stato anche il suo primo gol in Champions League, grazie a una giocata di rapina dopo che il tiro di Ansu Fati era stato respinto dal portiere di casa.

Nelle competizioni UEFA, Alonso aveva segnato solo in precedenza in Europa League, due volte per il Chelsea e una volta per la Fiorentina, nello 0-3 rifilato alla Roma nel 2015 all’Olimpico. Il difensore non metteva una rete a segno da quando aveva segnato contro il Leicester il 19 maggio in Premier League della scorsa stagione.

Qui il video (dal canale You Tube Here We Go) con il gol dell’ex viola: