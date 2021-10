Mareggini: “Anche se non rinnova il contratto, Vlahovic non molla mai e si danna l’anima. Bicchiere mezzo pieno? Sì, anche di più”

L’ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha commentato la vittoria contro il Cagliari a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Vlahovic ha fatto come Baggio, rifiutandosi di battere il rigore, anche se sono due situazioni diverse. Il serbo non molla mai e si danna l’anima: pur non volendo rinnovare il contratto, in campo dà tutto. Fino ad ora, la stagione della Fiorentina è positiva: erano anni che non si vedeva una squadra del genere. Il bicchiere è pieno più della metà, bisogna essere soddisfatti di quanto fatto fino ad ora”.

Continua così Mareggini: “Sarri? E’ difficile cambiare l’identità di una squadra come la Lazio che nelle ultime stagioni ha giocato con un sistema completamente diverso rispetto a quello attuale”.