Mareggini: “Dragowski? Ciò che ci vuole in questo momento. C’è da dare fiducia all’allenatore. Conosco la metà dei giocatori”

L’ex portiere della Fiorentina GianMatteo Mareggini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Ranieri, prossimo avversario della Fiorentina: “Grande professionista, attento a tutto. Aveva sempre in pugno il gruppo e la squadra. Una persona d’altri tempi, persona che sapeva imporsi e prendere per il verso giusto gli uomini”.

E ancora: “Toldo me lo sono portato come un cucciolo, vederlo crescere nella solita squadra è stato bello. Ranieri, pur essendo sempre in panchina, mi mise in campo contro l’Atalanta in Champions League. Li giocai il recupero e diventai protagonista”.

Su Dragowski: “Mi piace, è efficace, non ha paura di niente. Vive questo momento rimanendo lucido, perchè la Fiorentina è un po’ in difficoltà. Credo che si siano visti miglioramenti. E’ quello che ci vuole in questo momento. C’è da dare fiducia all’allenatore, ho visto trame di gioco ben organizzate. Giocatori? Ne conosco la metà. Mi auguro che in un futuro prossimo si faccia anche lo stadio dopo il Centro Sportivo. C’ è da aprire gli occhi su questo”