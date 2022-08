Mareggini: “Gollini mi piace ed ho molte aspettative su di lui. Terracciano è affidabile, normale il ballottaggio ma Italiano prenderà decisione definitiva”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ora impegnato come preparatore nelle giovanili dell’Italia, a TMW ha analizzato la situazione dei portieri viola Terracciano e Gollini. I due giocatori si contendono ad oggi una maglia da titolare: “Su Gollini ho molte aspettative visto che lo conosco bene e mi piace. Terracciano comunque è un ragazzo equilibrato, affidabile e conosce la squadra: è naturale che nasca questo ballottaggio. Credo che progressivamente le cose si metteranno a posto e verrà presa una scelta definitiva”.

Il portiere toscano ha concluso: “Italiano punterà su Terracciano all’inizio, visto che conosce meglio i meccanismi? La mia è un’interpretazione logica, ma la differenza tra i due non è così accentuata e credo che potenzialmente possano giocare titolari tutti e due. In ogni caso è vero come dice Toldo che è meglio avere dei ruoli determinati che danno sicurezza a chi gioca. Il portiere è un ruolo che si cerca di definire, ma ci sono tante competizioni, dunque c’è un primo portiere, ma l’altro deve essere allo stesso modo un altro numero 1″.