Mareggini: “La Fiorentina cercava un portiere internazionale, ma fa alternare Gollini con Terracciano. Riproporlo stasera è un rischio”

Gian Matteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per dare un parere sulla gestione del portiere tra Gollini e Terracciano:

“Da quanto ne sapevo, la Fiorentina cercava un titolare in porta con esperienza internazionale. E’ arrivato Gollini ma non sta giocando, in più gli è stata buttata la croce addosso per la gara contro il Basaksehir. Con il Napoli aveva fatto una grande prova e quella dopo era in panchina: non è cosi che si gestisce un portiere fermo da tanti mesi che nella scorsa stagione non ha mai giocato”.

E ancora: “Non è stata gestita benissimo la situazione. Mettere Gollini stasera in campo in una gara cosi importante ha un margine di rischio abbastanza serio. Io, tra lui e Terracciano, avrei puntato su Gollini“.