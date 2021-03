Mareggini: “Non è uno scenario nuovo quello della Fiorentina, anche Cecchi Gori era arrivato con propositi diversi. Dragowski sta facendo fatica”

L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato così a Toscana Tv del momento della Fiorentina: “Nessuno si sarebbe mai aspettato la Fiorentina in questa posizione. Non è nuova questa situazione, è successo anche con Cecchi Gori e anche lui era arrivato a Firenze con propositi ben diversi. Non bisogna guardare solo i numeri. Io ho una grande stima di Prandelli, vedo una differenza sostanziale almeno sotto il profilo dell’impostazione della squadra. Con Iachini era diverso. Non credo proprio che i problemi della Fiorentina siano solo riguardanti l’allenatore. Dragowski? Ci sono stati periodi in cui ha dimostrato di essere padrone della sua area. Nell’ultimo periodo sta facendo fatica anche lui. Ci sono troppi palloni che passano dentro l’area piccola”.