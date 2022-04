Marelli: “Errore eclatante non vedere subito che il gol dell’Empoli era irregolare. Il primo giallo a Luperto non c’era, era fallo di Cabral”

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato a DAZN alcuni episodi della gara tra Fiorentina ed Empoli, come quello del gol segnato da Di Francesco e annullato agli azzurri: “Sono episodi che a volte in diretta si fa fatica a vedere ma il VAR serve proprio a questo: ad evitare che ci siano errori eclatanti. Questo è un errore eclatante perché Pinamonti toglie a Terracciano il piede d’appoggio. Corretto l’on-field review: annullamento legittimo e doveroso”.

Sul doppio giallo rifilato al difensore dell’Empoli Luperto si esprime così: “In campo può anche sfuggire la dinamica esatta, però il contatto avviene sotto gli occhi del quarto ufficiale che doveva intervenire e non fare soltanto come paciere tra le panchine. L’infrazione era di Cabral ed il quarto ufficiale doveva fare di più, se non a livello tecnico quantomeno su quello disciplinare. Sul secondo giallo invece non ci sono dubbi, era un’azione pericolosa interrotta con un fallo”.