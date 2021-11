Marelli: “Guida ha fatto solo un errore in Fiorentina-Milan. Non c’è contatto tra Messias e Saponara in area rossonera”

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato su You Tube l’arbitraggio di Marco Guida in Fiorentina-Milan. Queste le sue parole:

“La prestazione dell’arbitro è stata eccezionale. Un errore è stata la mancata ammonizione di Simon Kjær, non riusciva a tenere Vlahovic, che è un giocatore di un’altra categoria. Mi auguro che i due episodi da presunto rigore avvenuti ieri sera non portino mai a un penalty. Quello tra Leao e Odriozola è un contatto totalmente casuale in area viola, ma se lo fischia il VAR non può intervenire perché il tocco c’è. Se non lo fischia però è molto meglio. Quello tra Messias e Saponara invece è un episodio diverso. Se fischiava rigore il VAR sarebbe potuto intervenire perché a mio avviso il contatto non c’è”