Marelli: “Il giallo a Bonaventura è un errore di Prontera, il fallo di mano volontario non è sempre da cartellino”

L’ex arbitro e attuale opinionista Luca Marelli ha parlato della partita di ieri sera tra Sassuolo e Fiorentina a DAZN. Queste le sue parole sull’operato del direttore di gara Prontera, specialmente sull’espulsione di Giacomo Bonaventura:

“Il fallo di mano per il quale è stato ammonito Bonaventura è corretto: le braccia sono lontane dal corpo. Il cartellino giallo invece è sbagliato, perché il fallo di mano volontario non è sempre da giallo. La palla era a 70 metri dalla porta e non ha interrotto una potenziale palla gol. Il rosso invece è arrivato per proteste, non sappiamo cosa ha detto, avrà perso le staffe dopo il giallo”.