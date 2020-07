Marelli: “Non mi piacciono le polemiche per episodi netti come i rigori della Juventus di ieri. Sono i difensori che allargano la propria sagoma”

Sui due rigori concessi ieri alla Juventus è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli, che a Radio 24 ha fornito questo tipo di spiegazione: “Posso capire l’amarezza di Gasperini per una mancata vittoria che era meritata, ma questo tipo di contestazione per episodi così netti, non mi piace. L’episodio di De Roon era uguale a quello di Lazio-Milan. Se il braccio colpito dal pallone fosse stato il destro, allora, non sarebbe stato rigore. Il difensore si assume il rischio di avere il braccio fuori sagoma, un concetto che esisteva anche nel ’94 quando ho iniziato io. Il VAR ha aumentato il numero dei rigori, ma è normale che sia così. Questi episodi fino a qualche anno fa finivano nella moviola del lunedì, ora vengono visti in campo. La questione è cambiare il regolamento sui falli di mano e come cambiarlo. Perché io non ho ancora sentito una proposta dopo dai Mondiali di Francia ’98. Se cambiamo, prepariamoci a difensori che saltano in area con le braccia larghe”.

