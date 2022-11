Marelli: “Per fortuna il Var ha corretto Marinelli. Quello su Jovic un contatto normale di gioco, non poteva essere rigore”

Ha avuto dell’incredibile l’episodio del rigore prima dato e poi tolto alla Fiorentina, per una spinta netta da dietro di Villar su Jovic. L’arbitro Marinelli è stato richiamato a giudicare probabilmente l’intervento di Audero, che però con gli altri due non era entrato in contatto in pratica. Ancor più dell’incredibile hanno le parole dell'”esperto di arbitri” di Dazn, Luca Marelli nel post gara:

“Non so cosa avesse visto Marinelli in presa diretta, fischiando quel rigore. Per fortuna il Var l’ha richiamato perché Audero non commette alcun fallo mentre il contrasto sull’attaccante è un normale contatto di gioco. Non so davvero come potesse essere rigore per la Fiorentina“.