Marelli: “Su Quarta c’era fallo in occasione del raddoppio del Bologna. Ma il VAR non poteva intervenire”

L’ex arbitro Luca Marelli, ora opinionista sull’operato dei direttori di gara per DAZN, ha detto la sua sull’episodio che ha visto coinvolto il difensore della Fiorentina Quarta in occasione del raddoppio del Bologna. Queste le sue parole: “Per giudicare bisogna ripartire dall’inizio dell’azione che ha consegnato il 2-1 al Bologna. Su Martinez Quarta c’è un evidente fallo, che andava fischiato. Personalmente non ho dubbi”.

E dopo l’intervento di Pradè: “Ne abbiamo visti tantissimi di episodi così, ma finche non capiamo che il VAR non può intervenire, ci sempre ci saranno sempre polemiche. Orsato in questo caso ha visto l’azione è ha deciso di non intervenire. Gli arbitri al VAR credo avessero molti dubbi, visto il tempo che è passato prima della decisione finale”.